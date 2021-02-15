أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021
الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:02 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم "الدستور" تقريرًا عن أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021، وذلك بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها فى السوق المصرى، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى أسعار كل أنواع الدواجن، ومنها "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه"، وأيضا أسعار البيض، "البلدي والأحمر والأبيض"، وذلك وفقا لآخر التحديثات داخل الأسواق المصرية.
الدواجن من أهم اهتمامات القارئ المصرى بشكل يومى، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تحديثات أسعار الدواجن، ولمعرفة آخر تطورات السوق المصرى يرجى متابعة التقرير التالى:
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، بين 23 إلى 24 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 28 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيها، ووصل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 19 إلى 20 جنيها.
بلغ سعر الكتكوت الأبيض، وفقا لآخر التحديثات، والبالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين 7.50 إلى 7.75 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 6 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-3-2021
الدواجن من أهم اهتمامات القارئ المصرى بشكل يومى، لذلك نقدم لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تحديثات أسعار الدواجن، ولمعرفة آخر تطورات السوق المصرى يرجى متابعة التقرير التالى:
أسعار الفراخ اليوم
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، بين 23 إلى 24 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27 إلى 28 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيها، ووصل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 19 إلى 20 جنيها.
أسعار الكتاكيت اليوم
بلغ سعر الكتكوت الأبيض، وفقا لآخر التحديثات، والبالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين 7.50 إلى 7.75 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 6 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.
أسعار البط اليوموصل سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وسجل سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، فيما سجل البط المولارد سعر بين 31 إلى 32.50 جنيه.
أسعار كتاكيت البط اليومبلغ سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، ووصل سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيها، ووصل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.
أسعار البيض اليوم
سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر بين 35 إلى 36 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدى بين 37 إلى 38 جنيهًا.