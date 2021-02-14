مواعيد امتحانات صفوف النقل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي، في امتحان مجمع لكل الصفوف الدراسية، وسيكون الامتحان تحريري.وأكد الوزير، أن 28 فبراير بداية امتحان الصف الرابع الابتدائي، و1 مارس للصف الخامس الابتدائي، و2 مارس للصف السادس الابتدائي، و3 مارس للصف الأول الإعدادي، و4 مارس للصف الثاني الاعدادي.ومن كي جي 1 للثالث الابتدائي لن يكون هناك امتحان لتقييمهم.