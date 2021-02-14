وزير التعليم يكشف مصير امتحانات المرحلة الثانوية

قرار وزير التربية والتعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2021

وأضاف أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي في أبريل لطلاب الثانوية العامة 2021 ، وسيكون امتحانهم في شهر يوليو المقبل إلكترونيا دون حذف أي شيء من المناهج.وفيما يخص طلاب المنازل والراسبين، من طلاب الثانوية العامة، سيتم امتحانهم إلكترونيا بنظام التعليم الجديد.