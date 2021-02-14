وزير التعليم يكشف مصير امتحانات المرحلة الثانوية
الأحد 14/فبراير/2021 - 05:46 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم امتحانهم في المدارس نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي في أبريل لطلاب الثانوية العامة 2021 ، وسيكون امتحانهم في شهر يوليو المقبل إلكترونيا دون حذف أي شيء من المناهج.
وفيما يخص طلاب المنازل والراسبين، من طلاب الثانوية العامة، سيتم امتحانهم إلكترونيا بنظام التعليم الجديد.
قرار وزير التربية والتعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2021
وأضاف أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي في أبريل لطلاب الثانوية العامة 2021 ، وسيكون امتحانهم في شهر يوليو المقبل إلكترونيا دون حذف أي شيء من المناهج.
وفيما يخص طلاب المنازل والراسبين، من طلاب الثانوية العامة، سيتم امتحانهم إلكترونيا بنظام التعليم الجديد.