سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-2-2021
الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:59 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم "الدستور" تقريرًا عن سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-2-2021، بتباين سعر الريال يوميا مقابل الجنيه المصرى بحسب البنوك المصرية وغيرها، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة أسعار الريال داخل البنوك، وفقا لآخر التحديثات فى السوق المصرى.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-2-2021
ويشمل التقرير سعر الريال فى البنوك التالية، "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-2-2021، ولذلك لديكم كافة المعلومات التي يبحث عنها القارئء المصرى والعربى، خلال التقرير التالى:
سجل عند الشراء ٤.١٥ جنيه مصرى أما بلغ عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
سجل، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
سجل، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٨ جنيه مصرى، فيما وصل عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
بلغ سعره اليوم عند الشراء ٤.١٠ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٤.١٩ جنيه مصرى.
سجل أمام اليوم عند الشراء ٤.٩ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩ جنيه مصري.
وصل سعره اليوم مقابل الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٤.٣ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩ جنيه مصرى.
سجل سعر الريال اليوم الإثنين فى البنك عند الشراء ٤.٠٩ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-2-2021
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15-2-2021، ولذلك لديكم كافة المعلومات التي يبحث عنها القارئء المصرى والعربى، خلال التقرير التالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
سجل عند الشراء ٤.١٥ جنيه مصرى أما بلغ عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
سجل، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٨ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
سجل، اليوم الإثنين، عند الشراء ٤.٠٨ جنيه مصرى، فيما وصل عند البيع ٤.١٧ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى بنك عوده
سجل سعره أمام الجنيه المصرى داخل البنك عند الشراء ٤.٣ جنيه مصرى ووصل سعره عند البيع ٤.٢٠ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
بلغ سعره اليوم عند الشراء ٤.١٠ جنيه مصرى، وسجل عند البيع ٤.١٩ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
سجل أمام اليوم عند الشراء ٤.٩ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩ جنيه مصري.
سعر الريال السعودى فى بنك أبو ظبى الإسلامى
وصل سعره اليوم مقابل الجنيه المصرى داخل البنك، عند الشراء ٤.٣ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩ جنيه مصرى.
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
سجل سعر الريال اليوم الإثنين فى البنك عند الشراء ٤.٠٩ جنيه مصرى وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨ جنيه مصري.