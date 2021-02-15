اليوم.. الكنيسة تُحيى الذكرى السادسة لرحيل شهداء مصر بليبيا

تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين، بتذكار استشهاد شهداء مصر بليبيا.ويترأس الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مع لفيف من الآباء الكهنة، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء).وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 15 فبراير بعيد «نيروز» لشهداء العصر الحديث «ليبيا، المرقسية، البطرسية، حلوان»، والذي أقر المجمع المقدس، في جلسته المنعقدة، في يونيو 2017، اعتبار يوم 8 من شهر أمشير، الموافق 15 فبراير كل عام عيد شهداء العصر الحديث، بالتزامن مع ذبح 20 قبطيًا في ليبيا على أيدي مسلحي داعش.