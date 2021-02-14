«الدستور» ترصد مظاهر الاحتفال بالفلانتين على ضفاف النيل (صور)

احتفل عدد من المواطنين خاصة المحبين والمتزوجين والأصدقاء بعيد الحب "الفلانتين" وسط القاهرة وفي الحدائق وعلى ضفاف وكورنيش النيل، والذي يوافق اليوم الأحد الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.ورصدت عدسة "الدستور" بعضا من مظاهر الاحتفال في الشوارع وكورنيش وكوبري قصر النيل، حيث شهد إقبالًا من قبل الكثير من المحبين باختلاف أعمارهم، كما انتشر باعة الورد الجائلين داخل الحدائق والشوارع، وامتطى المحبون عربات الحنطور التي أخذتهم في نزهة نيلية بمنطقة كورنيش النيل والجزيرة.وقام بعض العشاق بوضع "قفل الحب" على كوبري قصر النيل تقليدًا لأقفال نهر السين بباريس كتعبيرا وتخليدا لحبهم، وشهد اليوم أيضًا انتشار عدد كبير من المصورين لالتقاط الصور التذكارية برفقة النيل.