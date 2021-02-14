وزير التعليم: «شاومينج» مات من 2017

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن "شاومينج" الذى كان يسرب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، مات منذ عام 2017.

وأضاف: " شاومينج بيدعى إنه موجود ولكن هو مات.. مفيش امتحانات اتسربت للثانوية العامة منذ 2017 وحتى اليوم، بسبب إحكام السيطرة على قطاع الامتحانات بمساعدة وزارة الداخلية والدفاع وكانت العملية حربية".

وتابع فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يذاع عبر القناة الأولى، من تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، أن ما حدث مؤخرا ليس تسريبا للامتحانات، ولكن "غش إلكترونى"- أي يقوم الطالب بتصوير الامتحان داخل اللجنة ويرفع الصورة على السوشيال ميديا- مؤكدا أن التصحيح الإلكترونى سيتم تطبيقه من العام المقبل فى الثانوية العامة.