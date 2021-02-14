رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

على سعدة يكتب: التحرر من كابوس «كورونا»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:56 م
على سعدة
على سعدة
طباعة
تسللت بهدوء إلى مكتبتى كى أقتل الفراغ والهواجس التى خلقها الرعب من «كورونا» اللعين، ولكى أهرب قليلًا من الحبس الانفرادى بين جدران غرفتى الباردة التى تفتقد بشدة دفء الأهل والأصدقاء، ومن فتاوى كل وسائل الإعلام التى تحاصر عقولنا فى موضوع اللقاح المنتظر وتحاول إقناعنا بالخبر وعكسه.
وللأسف ما زلنا نفقد يوميًا أوراقًا كانت تظللنا وتؤنس وحدتنا، غادرت حياتنا فجأة بسبب هذا الفيروس اللعين.
الإرهاصات داخلى زادت حرارتها وتطورت وتحولت إلى تمرد على الوضع القائم والقاتم، فقررت التحرر بأن أقرأ كتابًا يحفزنى على الانطلاق والثورة.. وهو الدور الذى يقوم به الأدب دائمًا لتحفيز الشعوب على صناعة التاريخ والثورات لتغيير الأوضاع للأفضل.. المكتبة عامرة بأمثلة كثيرة زادت من حيرتى فى اختيار الكتاب المناسب.
أمامى نماذج أربعة تؤكد نظريتى.. النموذج الأول كتب عن الثورة الفرنسية فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وأهمها أعمال الفيلسوف وعالم الاجتماع «جان جاك روسو»، والأديب الفيلسوف «فولتير»، ودورهما البارز فى تكوين الإمبراطورية الفرنسية القوية على يد «نابليون بونابرت»، التى هيمنت على أوروبا حتى انهزام وسقوط هذا الأخير فى معركة «واترلو» الشهيرة عام ١٨١٥.
النموذج الثانى كان عن ألمانيا فى القرن التاسع عشر، وكيف مهّدت الأفكار الفلسفية لـ«هيجل» والأدبية لـ«جوته» لقيام ألمانيا الحديدية على يد الرائع «بسمارك».
النموذج الثالث كان عن الاتحاد السوفيتى.. لكل من «بوشكين» و«دوستويفسكى» و«تولستوى» و«تشيكوف» و«مكسيم جوركى» فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، هؤلاء الأدباء العظماء الذين مهدوا للثورة البلشفية الكبرى فى روسيا وقيام الاتحاد السوفيتى بدولته الاشتراكية العظمى، التى أضاعها «جورباتشوف» فيما بعد.
لكننى عزيزى القارئ قررت الابتعاد عن دسامة أقلام هؤلاء الكتّاب العظام، ووقع اختيارى أخيرًا على كتاب خفيف وأنيق يمتاز برشاقة قلم كاتبته الأديبة الرائعة «هيريت ستو»، فى منتصف القرن التاسع عشر، ويعبّر عن النموذج الأمريكى للإرهاصات قبل الثورات.
الكتاب هو «كوخ العم توم».. تتحدث فيه الكاتبة عن معاناة الرقيق السود على يد البيض ضمن نظام العبودية السائد.. القصة عظيمة ومؤثرة للغاية، ولن أطيل فى سرد وقائعها الإنسانية، لكنى سأنقل بإيجاز ما قاله السيد الأبيض بعد تعذيب العم «توم» الأسود حتى الموت.. بكى على قبره وأقسم ألا يمتلك عبدًا إطلاقًا وأن يحرر كل العبيد لديه وجمعهم، قائلًا: «انطلقوا إلى الحرية، ولكن تذكروا أنكم مدينون لذلك الرجل الطيب العم توم، وردوا ذلك الجميل لزوجته وأبنائه، وفكروا بحريتكم كلما رأيتم كوخ العم توم، واجعلوه نصبًا تذكاريًا لكى تسيروا على خطاه، وكونوا مؤمنين وأوفياء كما كان».
أدى هذا الكتاب الأنيق إلى إلغاء قانون الرق على يد الرئيس الأمريكى «إبراهام لينكولن» بعد نشوب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام ١٨٦٠.
قررت بعد الانتهاء من القراءة أن أعلن ثورتى وتحررى من عبودية وقهر «كورونا» والفاكسين وكل الوساوس القهرية المحيطة، وأن ألتزم فقط بكمامتى والتباعد المناسب، وأمارس حياتى الطبيعية ورياضة المشى اليومية فى النادى.. فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.. صدق الله العظيم.

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

«الحضور للمدارس اختياري».. 7 قرارات مهمة لوزير التعليم

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

الصور

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«هيئة الكتاب» تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»