مطران أسوان يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان.وشارك بالحضور كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.