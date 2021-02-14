رئيس جامعة بني سويف يجتمع مع عمداء 6 كليات لمناقشة الانتهاء من ملفات الجودة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماع ضمان الجودة بحضور عمداء الكليات والدكتور عبد الرحيم حسين مدىر مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديري وحده ضمان الجودة بالكليات.وطالب الدكتور منصور خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من ملفات الجودة الخاصة بكليات إعلام، وصيدلة، ودراسات عليا، وسياسة واقتصاد، وعلوم، وطب الأسنان، لتحقيقهم أكثر من 50 % من إنجاز الملفات والمتوقع حصولهم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو تقديم ملفاتهم للهيئة خلال عام.وأكد رئيس جامعة بني سويف على ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مما له أثر فعال في رفع تصنيف الجامعة وزيادة عدد الطلاب الوافدين، مطالبًا بضرورة عقد دورات تدريبية في معايير الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالكليات.وأكد الدكتور منصور حسن على ضرورة عقد اجتماعات متتالية مع باقي الكليات للمطالبة بضرورة تطبيق نظم ضمان الجودة ومعايير الاعتماد لرفع كفاءة القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة.