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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر محاكمة لاعب الزمالك فى «سب شوبير» 6 أبريل

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:21 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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حددت المحكمة الاقتصادية 6 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق في البلاغات المقدمة ضده في سب وقذف أحمد شوبير.

كانت نيابة الساحل الجزئية، تحت إشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق بكفالة مالية 10 آلاف جنيها في البلاغ المقدم ضده من الإعلامي أحمد شوبير يتهمه فيه بالسب والقذف.

ونفى اللاعب التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن ما قام بنشره ما هو إلا ترديد لما نشره رامز جلال في برنامجه رمضان الماضي عندما سخر من مدير الكرة بالنادي الأهلي، مضيفا أنه لم يقصد الإساءة لأحد فضلا عن حبه للنادي الأهلي، الذي تربى فيه 10 سنوات على حد تعبيره، وما قام به هو رد على إساءة بعض الجماهير المحسوبين على اللجان الإلكترونية لوالدته، قائلا "اللي عملته ده عشان بحب النادي الأهلي"، مشيرا إلى أنه يمتلك فيديو للإعلامي أحمد شوبير يعترف فيه بتزوير الانتخابات وسيقدمه للنيابة.

وعن ظهوره عاريا في الفيديو، أكد أنه كان يقضي فترة الإجازة الصيفية في العين السخنة، ولم يتعر خصيصا لتصوير الفيديو.

كانت النيابة استمعت في وقت سابق لأقوال "شوبير"، وقررت النيابة صرف الإعلامي عقب الانتهاء من الاستماع لأقواله.

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