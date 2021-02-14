سر تصدر عبدالله الشريف تريند جوجل اليوم
الأحد 14/فبراير/2021 - 01:15 م
نوران إمامطباعة
تصدر اسم عبدالله الشريف، الإخواني الهارب إلى قطر، قائمة الأعلى تداولًا، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك عقب عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو غير أخلاقي له.
عبدالله الشريف
وطالب الإعلامي أحمد موسى، بالكشف أيضا عما احتوته زجاجات ظهرت في الفيديو، قائلا: "أنا لا أتهم أحدًا.. اطلع يا عبدالله قول إنه أمر عائلي وأنا هعتذر لك، وقول إن الإزازة اللي قدامك دي مياه، وأحمد موسى بيتبلى عليا".
وفي أكتوبر الماضي عام 2020، كشف عن فضيحة أخلاقية جديدة مع فتاة خليجية تدعى ريم، مؤكدة أن الشريف أخذها إلى فندق ميلينيوم الدوحة، وكشفت عن تغرير اليوتيوبر الإخواني الشريف بها، كما نعتته بالفاجر ابن الحرام، لأنها لم تكن تتخيل أن الشيخ المتدين أمام الناس، يراودها عن نفسها، ويريدها في الحرام، وكشفت عن الوجه الآخر للإخواني الهارب، قائلة: "كان بيرقص معايا على أغنية محمد حماقي حاجة مستخبية، وعلى أغاني أم كلثوم".
وفي أكتوبر الماضي عام 2020، كشف عن فضيحة أخلاقية جديدة مع فتاة خليجية تدعى ريم، مؤكدة أن الشريف أخذها إلى فندق ميلينيوم الدوحة، وكشفت عن تغرير اليوتيوبر الإخواني الشريف بها، كما نعتته بالفاجر ابن الحرام، لأنها لم تكن تتخيل أن الشيخ المتدين أمام الناس، يراودها عن نفسها، ويريدها في الحرام، وكشفت عن الوجه الآخر للإخواني الهارب، قائلة: "كان بيرقص معايا على أغنية محمد حماقي حاجة مستخبية، وعلى أغاني أم كلثوم".
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