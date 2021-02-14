رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سر تصدر عبدالله الشريف تريند جوجل اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:15 م
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
نوران إمام
طباعة
تصدر اسم عبدالله الشريف، الإخواني الهارب إلى قطر، قائمة الأعلى تداولًا، عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك عقب عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو غير أخلاقي له.

عبدالله الشريف

وطالب الإعلامي أحمد موسى، بالكشف أيضا عما احتوته زجاجات ظهرت في الفيديو، قائلا: "أنا لا أتهم أحدًا.. اطلع يا عبدالله قول إنه أمر عائلي وأنا هعتذر لك، وقول إن الإزازة اللي قدامك دي مياه، وأحمد موسى بيتبلى عليا".

وفي أكتوبر الماضي عام 2020، كشف عن فضيحة أخلاقية جديدة مع فتاة خليجية تدعى ريم، مؤكدة أن الشريف أخذها إلى فندق ميلينيوم الدوحة، وكشفت عن تغرير اليوتيوبر الإخواني الشريف بها، كما نعتته بالفاجر ابن الحرام، لأنها لم تكن تتخيل أن الشيخ المتدين أمام الناس، يراودها عن نفسها، ويريدها في الحرام، وكشفت عن الوجه الآخر للإخواني الهارب، قائلة: "كان بيرقص معايا على أغنية محمد حماقي حاجة مستخبية، وعلى أغاني أم كلثوم".



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الصحة»: نجحنا في تخطي ذروة كورونا بالإجراءات الوقائية

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

ننشر تفاصيل اختيار رؤساء لجان الثانوية العامة بدمياط

image description

على مساحة 5 أفدنة.. افتتاح وحدة مرور جمصة بالدقهلية (فيديو)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروع صرف صحي «المطيعة» بتكلفة 76 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة صرف صحي المشايعة

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

«الماريجوانا» تقود مصري يحمل الجنسية الأمريكية للجنايات

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)

بمناسبة «الفالنتين».. هذه رسائل زوجات الأدباء في عيد الحب

23 فبراير.. «حروب الجيل الرابع والخامس وعلاقتها بالتطرف» بالأعلى للثقافة

عادل الميري يكشف حب فترة الطفولة: كانت البنات بالنسبة لي كائنات نورانية