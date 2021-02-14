سر تصدر عبدالله الشريف تريند جوجل اليوم













وطالب الإعلامي أحمد موسى، بالكشف أيضا عما احتوته زجاجات ظهرت في الفيديو، قائلا: "أنا لا أتهم أحدًا.. اطلع يا عبدالله قول إنه أمر عائلي وأنا هعتذر لك، وقول إن الإزازة اللي قدامك دي مياه، وأحمد موسى بيتبلى عليا".وفي أكتوبر الماضي عام 2020، كشف عن فضيحة أخلاقية جديدة مع فتاة خليجية تدعى ريم، مؤكدة أن الشريف أخذها إلى فندق ميلينيوم الدوحة، وكشفت عن تغرير اليوتيوبر الإخواني الشريف بها، كما نعتته بالفاجر ابن الحرام، لأنها لم تكن تتخيل أن الشيخ المتدين أمام الناس، يراودها عن نفسها، ويريدها في الحرام، وكشفت عن الوجه الآخر للإخواني الهارب، قائلة: "كان بيرقص معايا على أغنية محمد حماقي حاجة مستخبية، وعلى أغاني أم كلثوم".