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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«إسكان كل المصريين» هدية الرئيس السيسي لأهالي كفر الشيخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:42 ص
السيسي
السيسي
عمرو الشامي
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طالما كانت أزمة الإسكان بمحافظة كفر الشيخ، كابوسا يؤرق الأهالي وخاصة الشباب، لعدم وجود وحدات سكنية كافية، كما تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار العقارات، فيما لم تستطع المشروعات الإسكانية الصغيرة حل تلك المشكلة، ليأتي مشروع "إسكان كل المصريين" الضخم، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي المحافظة، واضعا حد لمعاناتهم في مشكلة الإسكان، وذلك بإنشاء 24 ألف وحدة سكنية على أحدث طراز بمدينة كفر الشيخ، توازيا مع باقي مشروعات الإسكان في كافة ربوع المحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحل مشكلة الإسكان التي دامت حوالي 17 عامًا، لافتا إلى أن مواقع التجمعات السكنية الثلاثة ستكون على مساحة 296 فدانا، بإجمالي حوالي 24 ألف وحدة سكنية "اجتماعي، متوسط، استثماري"، وخاصة الإسكان الاجتماعي للحاجزين منذ 2004.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من آخر الإجراءات التحضيرية للبدء خلال هذا الأسبوع في الأعمال التنفيذية، لبناء العمارات السكنية بشرق وغرب العاصمة، بوضع الأساسات لعمارات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري بـ3 مناطق الأولى على مساحة 185 فدانا بجوار ميدان الملك عبدالله.

وتضم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128 وحدة سكنية بـ 211 عمارة، بهم 432 مصعدا، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية، وسوق يضم 16 محلا وحضانة، ومسجدين، ومخبزين ووحدة صحية، وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فدانًا بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168 وحدة سكنية إسكان متوسط بـ 33 وحدة سكنية، وتضم 66 مصعد بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محال.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة الثالثة ستكون على مساحة 108 أفدنة غرب مدينة كفر الشيخ "جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تضم 10474 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بأ 109 عمارات، تضم 218 مصعدا، بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجدين، ووحدة صحية، وسوقين بهما 16 محلا، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عامًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه أيضا جاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي"، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي، ومحاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.

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