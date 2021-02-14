لجنة لتعديل جداول امتحانات جامعة دمياط

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل الجداول الخاصة بكليات الجامعة، وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف دعدور في تصريحات صحفية له، أنه سيلتقي عمداء الكليات، في اجتماع خلال الأسبوع الجاري، للوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.