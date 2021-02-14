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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي العراقي» يستبعد وجود تهديد على احتياطي العملة جراء الاقتراض

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:06 ص
البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
وكالات
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استبعد البنك المركزي العراقي، وجود تهديد على احتياطي العملة الصعبة من جراء الاقتراض، مشيرًا إلى أن انتعاش سوق النفط يعظم الاحتياطي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» اليوم الأحد، عن مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران قوله إن «احتياطي البنك المركزي الدولاري لا يتأثر بشكل مباشر بالاقتراضات التي تقوم بها وزارة المالية من المصارف»، لافتًا إلى أن" تأثيرها غير مباشر ومحدود".

وأشار إلى أن «البنك المركزي يقوم بالمراقبة والتأكد من سلامة الدنانير العراقية التي يسلمها التجار ليقوموا بشراء الدولار خشية أن تكون مصادرها غير معروفة أو لها علاقة بجرائم غسيل الأموال بعدها يتم تسليم الدولار».

وأوضح أن السوق الآن تشعر بالارتياح قليلًا بعد تغيير سعر الصرف الذي أسهم بتقليل عملية الاستيراد وخلق التنافس بين السلع العراقية والاجنبية، لافتًا إلى أن تغيير سعر الصرف سيساعد المنتج الوطني في تسويق بضاعته بعد أن أصبحت البضاعة المستوردة مرتفعة القيمة بحدود 22 %.

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