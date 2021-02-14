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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد.. إليك التفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:07 م
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
سلمى بدر
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البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، لذا تقدم جريدة الدستور اليوم طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد بطريقة سهلة وبسيطة سيحبها الجميع وخاصة الأطفال.

المقادير:
- سميد خشن: 3 أكواب كبيرة.
- لبن زبادي:1 كوب كبيرة.
- سكر: 1 كوب ناعم.
- الزبدة: 1 كوب مذوبة.
- بيكنج بودر: 1 ملعقة كبيرة.
- الشربات: كوب ونصف.
- لوز: نصف كوب مقشر ومقطع أنصاف.

طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد


طريقة التحضير:
- اخلطي السميد، واللبن الزبادي، والسكر، والزبدة والبيكنج باودر في وعاء بالخفاقة اليدوية جيدًا.
- اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح العجينة.
- ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة، وافردي عجينة البسبوسة فيه بشكل متساوي.
- باستخدام سكين حاد قسمي وجه العجينة دون النزول لأسفلها على شكل مربعات متساوية في الحجم.
- زيني مربعات البسبوسة باللوز.
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وادخلي البسبوسة للفرن حتى تستوي من الأسفل، وحمريها من الأعلى.
- صبي القطر بدرجة حرارة الغرفة على البسبوسة الساخنة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.


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