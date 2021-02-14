طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد.. إليك التفاصيل
الأحد 14/فبراير/2021 - 12:07 م
سلمى بدرطباعة
البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة لدى الجميع، ويتم تحضيرها بأكثر من طريقة، لذا تقدم جريدة الدستور اليوم طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد بطريقة سهلة وبسيطة سيحبها الجميع وخاصة الأطفال.
المقادير:
- سميد خشن: 3 أكواب كبيرة.
- لبن زبادي:1 كوب كبيرة.
- سكر: 1 كوب ناعم.
- الزبدة: 1 كوب مذوبة.
- بيكنج بودر: 1 ملعقة كبيرة.
- الشربات: كوب ونصف.
- لوز: نصف كوب مقشر ومقطع أنصاف.
طريقة التحضير:
- اخلطي السميد، واللبن الزبادي، والسكر، والزبدة والبيكنج باودر في وعاء بالخفاقة اليدوية جيدًا.
- اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح العجينة.
- ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة، وافردي عجينة البسبوسة فيه بشكل متساوي.
- باستخدام سكين حاد قسمي وجه العجينة دون النزول لأسفلها على شكل مربعات متساوية في الحجم.
- زيني مربعات البسبوسة باللوز.
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وادخلي البسبوسة للفرن حتى تستوي من الأسفل، وحمريها من الأعلى.
- صبي القطر بدرجة حرارة الغرفة على البسبوسة الساخنة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.
المقادير:
- سميد خشن: 3 أكواب كبيرة.
- لبن زبادي:1 كوب كبيرة.
- سكر: 1 كوب ناعم.
- الزبدة: 1 كوب مذوبة.
- بيكنج بودر: 1 ملعقة كبيرة.
- الشربات: كوب ونصف.
- لوز: نصف كوب مقشر ومقطع أنصاف.
طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد
طريقة التحضير:
- اخلطي السميد، واللبن الزبادي، والسكر، والزبدة والبيكنج باودر في وعاء بالخفاقة اليدوية جيدًا.
- اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح العجينة.
- ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة، وافردي عجينة البسبوسة فيه بشكل متساوي.
- باستخدام سكين حاد قسمي وجه العجينة دون النزول لأسفلها على شكل مربعات متساوية في الحجم.
- زيني مربعات البسبوسة باللوز.
- حمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وادخلي البسبوسة للفرن حتى تستوي من الأسفل، وحمريها من الأعلى.
- صبي القطر بدرجة حرارة الغرفة على البسبوسة الساخنة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.
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