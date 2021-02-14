طريقة عمل البسبوسة بدقيق السميد.. إليك التفاصيل









طريقة التحضير:- اخلطي السميد، واللبن الزبادي، والسكر، والزبدة والبيكنج باودر في وعاء بالخفاقة اليدوية جيدًا.- اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح العجينة.- ادهني طبق الفرن بالقليل من الزبدة، وافردي عجينة البسبوسة فيه بشكل متساوي.- باستخدام سكين حاد قسمي وجه العجينة دون النزول لأسفلها على شكل مربعات متساوية في الحجم.- زيني مربعات البسبوسة باللوز.- حمي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وادخلي البسبوسة للفرن حتى تستوي من الأسفل، وحمريها من الأعلى.- صبي القطر بدرجة حرارة الغرفة على البسبوسة الساخنة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.