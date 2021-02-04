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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل التيراميسو في المنزل والمقادير المطلوبة وكيفية تقديمها

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:13 م
عمل التيراميسو
عمل التيراميسو
سلمى بدر
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التيراميسو من الحلويات غير المعروفة عند البعض، ولكن طريقة عمل التيراميسو سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود أو خبرة فى أعمال المطبخ بالإضافة إلى احتوائها على مكونات متوفرة عند الجميع، وتقدم "الدستور" طريقة تحضير التيراميسو في المنزل بأقل التكاليف.

مقادير التيراميسو

- البسكويت السادة: 36 قطعة من بسكويت الشاي.
- القهوة: فنجان من القهوة الجاهزة.
- الحليب السائل:3 أكواب.
- القشطة أو كريمة الطبخ: 1 كوب.
- نشا الذرة: 3 ملاعق كبيرة.
-الفانيليا السائلة: نصف ملعقة صغيرة.
- السكر الناعم: 2 ملعقة كبيرة.
- الكاكاو البودر: 1 ملعقة كبيرة.
- الشيكولاته المبشورة: 1 ملعقة كبيرة.

طريقة عمل التيراميسو


- جهزي الكريمة أولا واحضر وعاء عميق ثم ضعي به ثلاث أكواب من الحليب السائل.
- ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلى الحليب تماما مع استمرار التقليب.
- ذوبي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا فى نصف كوب من الماء.
- ضيفي النشا المذابة إلى الحليب مع التقليب بسرعة حتى لا يتكتل الخليط وتحصلي على خليط ذو قوام متماسك مثل المهلبية.
- ضيفي كوب من القشطة أو الكريمى اللبانى حسب الرغبة إلى الخليط السابق وتابعي التقليب.
- ضيفى نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا واتركي الخليط لمدة ثلاث دقائق فقط حتى يمتص رائحة الفانيليا.
- ارفعى الكريمة من على النار واتركيها جانبا حتى تبرد تماما.
- احضرى صينية مناسبة بحجم الخليط ويفضل أن تكون من البايركس.
- اغمسى قطع البسكويت السادة فى القهوة بحيث تكون مبللة وطرية قليلا.
- رصى قطع البسكويت فى قاع الصينية حتى تمتلأ.
- اسكبى طبقة من الكريمة فوق البسكويت وافرديها بشكل جيد.
- رصى طبقة أخرى من البسكويت المبلل بالقهوة ثم اسكبى طبقة أخرى من الكريمة وافرديها أيضا جيدا. 
- كررى هذه الخطوة حتى تتكون عدة طبقات من البسكويت والكريمة.
- رشى القليل من الكاكاو على الوجه ثم رشى كمية من الشيكولاته المبشورة. 

طريقة تقديم التيراميسو


- ضعى التيراميسو فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتجمد.
- بعد تجمد التيراميسو اخرجيه من الثلاجة.
- قطعى التيراميسو بعد ذلك حسب الشكل المفضل.
- حضرى أطباق التقديم وضعى بها التيراميسو.
- وبهذا شرحنا طريقة عمل التيراميسو وقدمى التيراميسو بألف صحة وهنا.

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