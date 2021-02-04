طريقة عمل التيراميسو في المنزل والمقادير المطلوبة وكيفية تقديمها

- البسكويت السادة: 36 قطعة من بسكويت الشاي.

- القهوة: فنجان من القهوة الجاهزة.

- الحليب السائل:3 أكواب.

- القشطة أو كريمة الطبخ: 1 كوب.

- نشا الذرة: 3 ملاعق كبيرة.

-الفانيليا السائلة: نصف ملعقة صغيرة.

- السكر الناعم: 2 ملعقة كبيرة.

- الكاكاو البودر: 1 ملعقة كبيرة.

- الشيكولاته المبشورة: 1 ملعقة كبيرة.



طريقة عمل التيراميسو

- كررى هذه الخطوة حتى تتكون عدة طبقات من البسكويت والكريمة.

- رشى القليل من الكاكاو على الوجه ثم رشى كمية من الشيكولاته المبشورة.





طريقة تقديم التيراميسو



- ضعى التيراميسو فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتجمد.

- بعد تجمد التيراميسو اخرجيه من الثلاجة.

- قطعى التيراميسو بعد ذلك حسب الشكل المفضل.

- حضرى أطباق التقديم وضعى بها التيراميسو.

- وبهذا شرحنا طريقة عمل التيراميسو وقدمى التيراميسو بألف صحة وهنا.

- جهزي الكريمة أولا واحضر وعاء عميق ثم ضعي به ثلاث أكواب من الحليب السائل.- ضعي الوعاء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلى الحليب تماما مع استمرار التقليب.- ذوبي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا فى نصف كوب من الماء.- ضيفي النشا المذابة إلى الحليب مع التقليب بسرعة حتى لا يتكتل الخليط وتحصلي على خليط ذو قوام متماسك مثل المهلبية.- ضيفي كوب من القشطة أو الكريمى اللبانى حسب الرغبة إلى الخليط السابق وتابعي التقليب.- ضيفى نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا واتركي الخليط لمدة ثلاث دقائق فقط حتى يمتص رائحة الفانيليا.- ارفعى الكريمة من على النار واتركيها جانبا حتى تبرد تماما.- احضرى صينية مناسبة بحجم الخليط ويفضل أن تكون من البايركس.- اغمسى قطع البسكويت السادة فى القهوة بحيث تكون مبللة وطرية قليلا.- رصى قطع البسكويت فى قاع الصينية حتى تمتلأ.- اسكبى طبقة من الكريمة فوق البسكويت وافرديها بشكل جيد.- رصى طبقة أخرى من البسكويت المبلل بالقهوة ثم اسكبى طبقة أخرى من الكريمة وافرديها أيضا جيدا.