طريقة عمل العاشوراء بالمكسرات.. والفوائد الغذائية

الفوائد الغذائية في طبق العاشوراء

طريقة عمل العاشوراء بالمكسرات

طريقة التحضير:



يعتبر طبق العاشوراء من الأكلات الشهيرة والتي تحتوي أيضا على الفيتامينات والمعادن والألياف، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طريقة عملها بسهولة بحسب تطبيق الطعام "كوك باد".المكونات:كيلو لبن3 ملاعق كبيرة من النشاربع كيلو من القمح المقشرنصف كوب من الكريمة اللبانيكريم شانتيهملعقة صغيرة من الفانيليانصف كوب من السكرمكسرات حسب الرغبةغسل القمح ثم ينقع لمدة ليلة كاملة، وبعدها يغلى القمح في الماء حتى ينضج ويصفى من الماء، ثم يوضع قدر على النار بالحليب والكريمة اللباني.تترك المكونات حتى الغليان، ويوضع القمح والسكر وتقلب المكونات.في إناء أخر يذاب الكريم شانتيه والفانيليا في القليل من اللبن، وتضاف المكونات إلى المكونات الأخرى على النار، ثم تذاب النشا في القليل من اللبن وتوضع إلى المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام وترفع من على النار.يتم وضع العاشوراء في أطباق التقديم، وتزين بالمكسرات حسب الرغبة.