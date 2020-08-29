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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل العاشوراء بالمكسرات.. والفوائد الغذائية

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:20 م
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
نور أيمن
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في يوم عاشوراء الذي يوافق تاريخ ١٠ من شهر محرم في كل عام يشتهر بالعديد من الاحتفالات، والتي يزداد خلالها البحث عن طريقة عمل العاشوراء الذي يعد من الأطباق التي تقدم في الاحتفالات الخاصة بهذا الشهر.

الفوائد الغذائية في طبق العاشوراء

يعتبر طبق العاشوراء من الأكلات الشهيرة والتي تحتوي أيضا على الفيتامينات والمعادن والألياف، ولذلك نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طريقة عملها بسهولة بحسب تطبيق الطعام "كوك باد".

طريقة عمل العاشوراء بالمكسرات


المكونات:

كيلو لبن

3 ملاعق كبيرة من النشا

ربع كيلو من القمح المقشر

نصف كوب من الكريمة اللباني

كريم شانتيه

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من السكر

مكسرات حسب الرغبة

طريقة التحضير:

غسل القمح ثم ينقع لمدة ليلة كاملة، وبعدها يغلى القمح في الماء حتى ينضج ويصفى من الماء، ثم يوضع قدر على النار بالحليب والكريمة اللباني.

تترك المكونات حتى الغليان، ويوضع القمح والسكر وتقلب المكونات.

في إناء أخر يذاب الكريم شانتيه والفانيليا في القليل من اللبن، وتضاف المكونات إلى المكونات الأخرى على النار، ثم تذاب النشا في القليل من اللبن وتوضع إلى المكونات على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك القوام وترفع من على النار.

يتم وضع العاشوراء في أطباق التقديم، وتزين بالمكسرات حسب الرغبة.

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