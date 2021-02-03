موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات





موعد فتح الطيران السعودي 2021





أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الرحلات الدولية بشكل كامل بمنافذها الثلاثة برا وبحرا وجوا أمام الراغبين في السفر للخارج أو السماح للراغبين في العودة يوم 31 مارس المقبل وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة عقب تعليق الرحلات الدولية باستثناء نقل البضائع والسلع والسلاسل الإمداد من الدول الخالية من الوباء وذلك بسبب ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر شراسة وأسرع انتشارا تتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم عقب اختراقها وإضعاف الخلايا المناعية.





قرارات استئناف الرحلات الدولية بالمنافذ الثلاثة





وضعت وزارة الداخلية السعودية عدة قرارات لرفع تعليق الرحلات الدولية في ظل انتشار فيروس كورونا وهي السماح للمواطنين السفر إلى خارج المملكة السعودية والعودة إليها بدءا من يوم 31 مارس المقبل، ورفع تعليق حركة الطيران الدولي للراغب في السفر إلى المملكة بشكل كامل وفتح المنافذ الثلاثة الجوية والبحرية والبرية بشكل كامل ولكن بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر في موجته الثانية بسرعة تفوق الموجة الأولى بـ 70% مما يتسبب في الوفاة الفورية.





اشتراطات وزارة الداخلية السعودية لاستئناف حركة الطيران





اشترطت وزارة الداخلية السعودية إجراءات احترازية للراغبين في الدخول إلى أراضي المملكة عقب تحديد موعد فتح الطيران السعودي 2021، منها توقيع القادمين على نموذج تعهد الالتزامات الصحية ويتم تسلمها عند الوصول خضوع جميع القادمين إلى حجر صحي فور الوصول لمدة أسبوع ويجب تحديد مكان المنزل خلال 8 ساعات من موعد الوصول على تطبيق ( تطمن).





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لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عودة الرحلات بكافة المنافذ وفقا للإجراءات الاحترازية.