سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 14-2-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 14 فبراير

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



4.23 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري



4.21 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر



4.21 جنيه للشراء

4.26 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي



4.19 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة





4.22 جنيه للشراء.

4.26 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي





4.24 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية



4.22 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.



معلومات عن الدرهم الإماراتي:





_ الدرهم الإماراتي هو العملة الوطنية الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



_ يتكون الدرهم الإماراتي من 100 فلس، وهو أكبر العملات المعدنية.



_ يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر يبلغ 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويفيد الخبراء بأن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.



_ يرمز الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs.



_ تعد الدلّة هي رمز الدرهم الاماراتي، ولها رمزية خاصة حيث تعد من أهم خصائص السنع الإماراتي ألا وهي حسن الضيافة، فتمثل القهوة أبرز رموز الضيافة في الدولة لارتباطها بحياة البدو.



_ تم إصدار الدرهم الإماراتي من قبل مجلس النقد كعملة وطنية عام ١٩٧٣ بعد أن كانت العملات المتداولة حينها هياهي الدينار وريال قطرودبي، وفقًا لمعلومات المصرف المركزي بالإمارات.



أفادت المعلومات المتداولة عن البنوك أن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 14-2-2021 في السوق المصرية وصل نحو 4.25 جنيه للشراء لدى المصرف العربي الدولي، بينما سجل أقل سعر عند 4.15 لدى المصرف المتحد.وعرض بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية سعر العملة الإماراتية عند مستوى 4.22 جنيه للشراء و4.27 للبيع.ووصا سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه لدي البنك الاهلي الكويتي عند 4.20 جنيه للشراء و4.27 للبيع.