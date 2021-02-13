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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها التريند.. «سلملى على البتنجان» أقوال خالدة لنجمة الجماهير

السبت 13/فبراير/2021 - 07:25 م
نادية الجندى
نادية الجندى
إسلام جمال
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استطاعت النجمة نادية الجندى، أن تخطف الأنظار خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا" في موسمه السابع.

وتصدرت نجمة الجماهير التريند بسبب تصريحاتها في الحلقة، التى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لذا فى هذا التقرير نقدم أبرز الجمل التى علقت بأذهان الكثيرين.

ـ «أنا براوية ومحدش قدر عليا»
تعتبر من الجمل الشهيرة لنجمة الجماهير، والتى قالتها بفيلم "المدبح" حيث علقت بأذهان الجمهور حتى وقتنا هذا.

ـ «تعالى مقولكشى»
رددت الفنانة نادية الجندى هذه العبارة طوال أحداث فيلم " 5 باب" حيث كانت تلعب دور الفتاة اللعوب التى تعمل بخمارة، حيث استطاعت أن تخلد هذه الجملة طوال الفيلم.

ـ «أنا نعمة الله والأجر على الله»
شهد فيلم "وكالة البلح" لنادية الجندى ترديد هذه الجملة الذى عرض فى عام 1982 مع المخرج حسام الدين مصطفى وشاركها فى بطولته محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وسمية الألفى ووحيد سيف وسيد زيان.

ـ «سلملى على البتنجان»
تعد من أشهر كلمات نادية الجندى والتى رددها خلال فيلمها الأشهر "الباطنية" وانتشرت وسط جمهورها بشكل كبير ومازالت الناس ترددها حتى الآن.

ـ «كله بونو»
تعتبر من الجمل التى علقت بأذهان محبى نجمة الجماهير نادية الجندى، حيث رددتها خلال فيلمها " بونو بونو".

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