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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هل يصاب الشخص بعد تطعيمه بلقاح كوورنا؟.. طبيب يجيب

السبت 13/فبراير/2021 - 07:51 م
لقاح كوورنا
لقاح كوورنا
نور أيمن
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انتشرت أخبار أمس، تفيد بإصابة صيدلي بكورونا بمستشفى الحوامدية، أحد المستشفيات المخصصة للعزل الصحي بالكامل لمصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع تلقيه الجرعة الأولى للقاح كورونا.

ولذلك حاورت "الدستور" محمد حمزة عضو إدارة مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة حول إمكانية الإصابة بفيروس كورونا بعد تناول اللقاح، وقال إن الإصابة بعد اللقاح متوقعة، حيث أن جميع اللقاحات التى أنتجتها الشركات أوضحوا أنها لا تحمى بنسبة 100%، معلقا: "مش أول جرعة بتعمل حاجة والتانية بتعمل حاجة لأ الجرعتين مكملين لبعض لتنشيط جهاز المناعة على تكوين أجسام مناعية مضادة للفيروس".

ووصف حمزة أن لقاح كورونا مثله مثل تطعيم فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (ب) الإجباري على جميع العاملين فى المجال الصحى لازم ياخد 3 جرعات مكملة، وهى الجرعة الصفرية وجرعة بعد شهر وجرعه بعد 6 شهور من الجرعة الصفرية.

وأضاف أن كل رخص التطعيمات فى جميع الدول طوارئ ويمكن أن تجمع من الأسواق لأنها لم تمر على جميع المراحل التى يأخذها أى تطعيم أو دواء حتى يتم اعتماده بشكل نهائى، ولذلك تركته جميع الدول بشكل اختياري، وليس إجباريا مثلما ينطبق الأمر على بعض اللقاحات التي تؤخذ إجباريا.

وتابع: "لكن ما يختلف هو أن الإصابة تكون ذات أعراض طفيفة وبسيطة لا تنتقل للمتوسطة أو الخطيرة"، موضحا أن أعراض الإصابة بعد اللقاح تكون بسيطة ونقلها للغير نسبته بسيطة.

الجدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم باللقاح خاصة أن الجرعة عبارة عن جرعتين بينهما 21 يوما ويمكن قبل تلقي الجرعة الأولى حدوث إصابة.

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