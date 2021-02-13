تناول حبة الغلال.. انتحار مدرس بمركز المنصورة

أقدم مدرس بقرية بدواى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناول قرص كيماوى، "حبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود، إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى شربين العام بوصول عادل. أ. غ 55 عاما، مدرس، ومقيم قرية بدواي دائرة مركز المنصورة مصاب بحالة إعياء وقي مستمر إدعاء تناول مادة سامة، وتوفى في وقت لاحق من وصوله.وبانتقال ضباط المباحث للمستشفى وبالفحص وسؤال شقيقه محمد 43 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، ومقيم بذات القرية، أكد قيام شقيقه بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال مما أدي إلى حدوث إصابته التى اودت بحياته كونه يعاني من مرض نفسي ومروره بحالة نفسية سيئة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس إدعاء تناول مادة سامة حبة حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.