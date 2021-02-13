6 نقاط بخطة «مياه أسيوط» لتنفيذ «حياة كريمة»

عقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا عاجلًا، مع قطاعات المخطط العام والمشروعات والمكتب الفني، لوضع الخطة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة" على صعيد المشروعات التي تنفذها شركة مياه أسيوط، ومطابقتها مع الجدول الزمني لانطلاق المرحلة الثانية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.وأكد عبدالغفار، أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات بـ149 قرية و641 تابعا بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الجهات التنفيذية بالمحافظة لتدقيق المعلومات وتحديد الاحتياجات الفاعلية لكل مراكز المحافظة بالاستعانة بخبراء من مسئولي التخطيط والتطوير والتحليل الاقتصادي لرسم آليات تنفيذ المبادرة ووضع أبعاد الجدول الزمني الملائم، لخدمة 2.2 مليون مواطن.وحدد رئيس شركة مياه أسيوط، أهم النقاط التي تنفذها الشركة ضمن المبادرة، وهي أعمال الإحلال والتجديد الملحة والضرورية، المد والتدعيم، محطات مياه الشرب، وحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازية، فضلًا عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها من معدات التوصيل.