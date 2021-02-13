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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسالة مؤثرة لشاب تركى منتحر: قتلنى اليأس

السبت 13/فبراير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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فى ظل الأوضاع الصعبة التى يعيشها المواطنين الأتراك وخاصة فئة الشباب نظرا لارتفاع نسبة البطالة، حالة انتحار جديدة كشفت مدى اليأس والإحباط الذي أصاب الشباب التركى.

وتداول رواد مواقع التواصل الأتراك رسالة شاب تركي منتحر يدعى أحمد كاراكيتشي يعترف فيها بانتحاره نتيجة انعدام الأمل وقلة الحيلة التي تواجهه في حياته.

ووفقا للرسالة التي كتبها الشاب المنتحر قبل وفاته، قال، "لم يقتلني فيروس كورونا من قتلني هو اليأس وفقدان الأمل وانعدام الصبر وقلة الحيلة لقد انتحرت، وأرفق الشاب في ختام رسالته رقم تليفون أحد الاشخاص للتواصل معه عقب انتحاره".

يذكر أن الشباب التركي يعانى حالة من فقدان الأمل واليأس في ظل تدهور اقتصاد البلاد وفقدان الأمل في الحصول على فرص العمل.

وصرح المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، أنه بينما بلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل في نوفمبر الماضي 4 ملايين، فإن عدد المواطنين الذين لا يبحثون عن عمل بسبب فقدانهم للأمل في حين أنهم جاهزون للعمل بلغ 4 ملايين 832 الف، مما يعني تجاوز عدد المواطنين الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل عدد العاطلين عن العمل.

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