وزير الداخلية السوداني يزور شمال كردفان بعد أحداث العنف الأخيرة

وصل وزير الداخلية السوداني، الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ، اليوم السبت، إلى ولاية شمال كردفان الأبيض، للوقوف على الأوضاع الأمنية هناك، لاسيما بعد انتشار عمليات العنف التي حاول تنفيذها منتمين لجماعة الإخوان، وفقا لما نقلته صحيفة "التغيير" السودانية اليوم السبت.وتعد الزيارة هي الأولى لوزير الداخلية من العاصمة بعد إعلان الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الماضي.ويضم وفد الوزير عددًا من المسؤولين بالمركز، وشخصيات أمنية وعسكرية.وفرضت ولاية شمال كردفان حالة الطوارئ وحظر التجوال، عقب انحراف تجمعات احتجاجية إلى أعمال نهب وتخريب.ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءات مع حكومة الولاية، ويقف على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية، بجانب تقفد الأماكن التي تضررت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مدن الولاية المختلفة.وأوصدت الولاية أبواب المدارس، خشية على حياة الطلاب، وللحيلولة دون استخدامهم كوقود في تصفية حسابات سياسية.وجرت عمليات نهب وإتلاف وحرائق في الأبيض، أم روابة، الرهد، يعتقد أنها منظمة، وتتهم الحكومة عناصر النظام البائد، بالوقوف وراء الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدد من المدن السودانية مؤخرًا.