حظك اليوم.. برج العقرب السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:38 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج العقرب اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
برج العقرب
مهنيا:
الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.
عاطفيا:
حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.
صحيا:
تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.
برج العقرب
مهنيا:
الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.
عاطفيا:
حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.
صحيا:
تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.