حظك اليوم.. برج العقرب السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج العقرب اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:برج العقربمهنيا:الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.عاطفيا:حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.صحيا:تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.