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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب السبت 13 فبراير 2021

السبت 13/فبراير/2021 - 08:38 ص
برج العقرب
برج العقرب
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج العقرب اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:

برج العقرب
مهنيا:
الإنضباط في العمل هو مصدر قوتك، لذلك إذا فقدت حماسك وانضباتك تشعر بـأن حياتك العاطفية سوف تتوقف، اكمل مسيرة العمل الشاق ولكن سوف يأتي ثماره.
عاطفيا:
حاول أن تكون متفتح وصادق في مشاعرك مع حبيبك وأن تقضي معه وقت هادئا بعيد عن النزاعات والخلافات.
صحيا:
تشعر ببعض الوجع في الرقبة والظهر نتيجه لنومك أو جلوسك بطريقة خاطئة، انتبه.

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