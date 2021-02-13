حظك اليوم.. برج الثور السبت 13 فبراير 2021
السبت 13/فبراير/2021 - 08:29 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الثور اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيا:
راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.
عاطفيا:
افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.
صحيا:
تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.
مهنيا:
راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.
عاطفيا:
افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.
صحيا:
تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.