حظك اليوم.. برج الثور السبت 13 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات برج الثور اليوم السبت 13 فبراير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيا:راجع أفكارك جيدا قبل طرحها على رؤسائك، حتى تنال اعجابهم وتبدأ في تنفيذها الفترة القادمة، ستضيف لك الكثير.عاطفيا:افهم الشريك وحاول أن تساعده في حل مشكلاته ولا تتجاهل حزنه حتى يشعر باهتمامك لأنه بحاجة لقربك منك.صحيا:تناول السلطة الخضراء لأنها تحتوي علي العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بعد التعافي من تعبك.