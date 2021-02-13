كتالونيا تطالب بضم «سبوتنيك V» لقائمة لقاحات كورونا فى الاتحاد الأوروبى

دعت سلطات إقليم كتالونيا الإسباني لتوسيع قائمة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، لتشمل لقاح "سبوتنيك V" الروسي.وقال مصدر في حكومة الإقليم في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تطلب حكومتنا أن تكون جميع اللقاحات بما فيها "سبوتنيك V" متوفرة في السوق بأسرع ما يمكن، لأننا نريد الإسراع في عملية التطعيم".وتستخدم السلطات الإسبانية في الوقت الحالي اللقاحات الثلاثة التي وافقت عليها الوكالة الأوروبية للأدوية وهي "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".وتم تطعيم أكثر من مليون شخص في إسبانيا ضد كورونا، فيما تجاوزت إسبانيا عتبة الـ3 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء الوباء.ورحبت سلطات بعض الدول الأوروبية بنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي التي نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية المختصة، التي أكدت فاعلية اللقاح الروسي بواقع 91.6%.