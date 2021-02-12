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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة» يكشف الموقف القانونى لعمل الموظف تحت رئاسة أقاربه

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:45 م
صالح الشيخ
صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عدم جواز عمل الموظف العام تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وشدد التنظيم والإدارة، وفقًا لما نشره عبر موقعه الرسمى، على ضرورة إخطار الموظف السلطة المختصة خلال 15 يوما وإلا يجازى تأديبيًا، موضحًا أنه عقب تقديم الإخطار من قبل الموظف يتم تخييره بالانتقال على وظيفة أخرى داخل الوحدة أو ينقل خارج الوحدة وعليه أن يختار خلال شهر.

ولفت إلى أنه فى حال عدم اتخاذ الموظف قرارًا باختيار جهة المراد النقل إليها خلال مهلة الشهر، يكون من حق جهة العمل نقله على وظيفة أخرى لا تقل عن مستوى وظيفته الأصلية دون انتظار طلب منه.

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