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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«إهداء للأبطال».. شاب يُحوّل اسم «الأهلي» إلى صور لاعبيه (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:48 م
جريدة الدستور
حسن الهتهوتي
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كان الشاب يُتابع كغيره من ملايين العاشقين للساحرة المستديرة، مباراة الأهلي المصري أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في قطر، وانتهت بفوز بطل إفريقيا.

سيف الإسلام حسن، ابن محافظة أسيوط، قرر أن يحتفل على طريقته الخاصة، فالشاب الذي يمتلك موهبة الرسم، خاصة الثلاثية الأبعاد، أمسك بأدواته كاتبًا اسم «الأهلي»، ثم جرى مُطلقًا العنان لنفسه، ليُحوّل بقلمه هذه الكلمة إلى رسومات لمجموعة من لاعبي المارد الأحمر.

محمد الشناوي، حارس عرين الأهلي، والذي تصدى لركلتي جزاء في الضربات الترجيحية التي حسمت فوز بطل القارة السمراء، كان بطلًا لرسوم «سيف»، فأخذ الحيّز الأكبر فيها، ليتناسب مع إنجازه وكونه قائد الفريق الثالث بين عظماء العالم.

ضمت الصورة اللاعب محمد مجدي قفشة، صاحب هدف الفوز في مباراة الأهلي على الزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفوز الفريق على الدحيل القطري في أولى مباريات الأحمر ببطولة الأندية، إلى جانب لاعب خط الوسط المالي أليو بادجي.

شاهد الرسمة في الفيديو التالي:

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