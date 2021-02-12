122 نائبًا أمريكيًا يطالبون بايدن بإدانة الإرهاب الإيراني

وقّع 122 نائبًا أميركيا على قرار دعوا فيه الرئيس جو بايدن إلى إدانة ما وصفوه بـ"إرهاب الدولة"، الذي يمارسه النظامُ الإيراني، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، اليوم الجمعة.وطالب القرار، الذي نشره النائب توم ماكلينتوك، بالعمل مع أوروبا لوقف ما وصفه النواب بأفعال إيران الشريرة، في إشارة إلى إدانة خلية الإرهاب في أوروبا، بقيادة أسد الله أسدي ورفاقه.وقال النواب إنه يجب منع إيران من استغلال الحصانة الدبلوماسية لمسئوليها لتنفيذ الأعمال الإرهابية.