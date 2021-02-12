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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد المنفى: مهمة السلطة التنفيذية فى ليبيا صعبة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:48 م
محمد المنفي
محمد المنفي
منار احمد
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، اليوم الجمعة، أن مهمة السلطة التنفيذية الجديدة في مرحلة في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أنه سيتبنى سياسة الحوار الوطني حتى الوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

ووفقًا لما ذكره موقع «الساعة 24» الليبي، قال المنفي، خلال زيارته إلى مدينة طبرق الليبية: «إن مهمة مجلسنا تكمن في ثلاث مهام رئيسية، أولها توحيد المؤسسة العسكرية وهذه المهمة تعمل عليها اللجنة العسكرية 5+5 وسندعمها حتى توحيد الجيش». لافتًا إلى أن هذا المسار من أهم المسارات حتى تحقق الاستقرار في البلاد.

وأضاف أن المهمة الثانية تكمن في توحيد المؤسسات، والتي تعد من أهم النقاط بالنسبة للمواطن الليبي، وبها يتم إنجاز الانتخابات، موضحًا أن الانتخابات لن تُنجز إلا بتوحيد للمؤسسات وانتعاش الاقتصاد. وقال: «لا بد أن يعيش المواطن حياة كريمة وآمنة حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات».

وأشار إلى أن المهمة الثالثة هي المصالحة الوطنية، والتي تعتبر نقطة أصيلة بالنسبة للمجلس الرئاسي الرئاسي، وقال: «نعمل الآن على عدة دراسات نستطيع من خلالها اختيار بعض الشخصيات التي تكون قادرة على إتمام المصالحة، لأنها لن تُنجز بالعمل الفردي بل بمجهودنا جميعًا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الاستقرار، وتمكين الشعب من اختيار من يمثله».

يذكر أن الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، فوز عبد الحميد الدبيبة، بمنصب رئيس الوزراء الليبي، فيما سيتولى محمد يونس المنفي، منصب رئيس المجلس الرئاسي في البلاد.

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