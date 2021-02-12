السيسي يهنئ «الأهلي»: لن ندخر جهدا في دعم الرياضة والشباب المصري

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي لفوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية، قائلا:"خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف".وأضاف "السيسي"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".