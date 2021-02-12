11 عاما في جوانتنامو.. 8 معلومات عن حارس «بن لادن» المتوفى مؤخرا
الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:36 م
مروة عنبرطباعة
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وفاة إبراهيم عثمان إدريس، الحارس الشخصى للزعيم الأسبق لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
فمن هو إبراهيم عثمان إدريس؟
- هو إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس مواطن سوداني.
-ولد إدريس فى بورتسودان فى السودان.
-كان يعمل طبيبا فى معسكرات تنظيم القاعدة.
-اعتقل إداريا خارج نطاق القانون في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا.
-قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية في السجن نظرا لمعاناته من الفصام.
- في يوليو 2013 قدم طلب التماس للإفراج عنه لتدهور حالته الصحية.
-أفرج عنه فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما باعتباره أضعف من أن يشكل تهديدا.
-وعاد إلى وطنه في 18 ديسمبر 2013 عقب تدهور حالته الصحية.
فمن هو إبراهيم عثمان إدريس؟
- هو إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس مواطن سوداني.
-ولد إدريس فى بورتسودان فى السودان.
-كان يعمل طبيبا فى معسكرات تنظيم القاعدة.
-اعتقل إداريا خارج نطاق القانون في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا.
-قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية في السجن نظرا لمعاناته من الفصام.
- في يوليو 2013 قدم طلب التماس للإفراج عنه لتدهور حالته الصحية.
-أفرج عنه فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما باعتباره أضعف من أن يشكل تهديدا.
-وعاد إلى وطنه في 18 ديسمبر 2013 عقب تدهور حالته الصحية.