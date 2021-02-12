11 عاما في جوانتنامو.. 8 معلومات عن حارس «بن لادن» المتوفى مؤخرا

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وفاة إبراهيم عثمان إدريس، الحارس الشخصى للزعيم الأسبق لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.فمن هو إبراهيم عثمان إدريس؟- هو إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس مواطن سوداني.-ولد إدريس فى بورتسودان فى السودان.-كان يعمل طبيبا فى معسكرات تنظيم القاعدة.-اعتقل إداريا خارج نطاق القانون في معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا.-قضى فترات طويلة في وحدة الصحة السلوكية في السجن نظرا لمعاناته من الفصام.- في يوليو 2013 قدم طلب التماس للإفراج عنه لتدهور حالته الصحية.-أفرج عنه فى عهد الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما باعتباره أضعف من أن يشكل تهديدا.-وعاد إلى وطنه في 18 ديسمبر 2013 عقب تدهور حالته الصحية.