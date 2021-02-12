رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:41 م
ندى حمدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من استعادة طبنجة حمادة الفقير، المرخصة، التي تمت سرقتها من قِبل المتهين بعد قتله.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن المجني عليه رفض طلب خفراء حراسة أرضه بدفع مبلغ مالي لهم، وعندما تشاجروا معه شعر بالخطر فأخرج سلاحه الناري "طبنجة مرخصة"، وأطلق منها عيارين ناريين في الهواء لإرهابهم ما دفع أحدهم لإخراج سلاحه الناري، وضربه طلقة أصابته في الرأس وقتلته في الحال.

استولى المتهمون على الطبنجة ملك المجني عليه، وعندما نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليهم أرشدوا عن سلاح الجريمة وطبنجة المجني عليه.

وقررت النيابة إرسال 3 بنادق آلية وكمية من الطلقات إلى المعمل الجنائي، لبيان نوعها وأعيرتها ومضاهاتها بالمقذوف في رأس المجني عليه.

ونجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر.

تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة- مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع "تحت الإنشاء" بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى علية لإجباره علي الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعة عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم "ثلاثة بنادق آلية- عدد من الطلقات من ذات العيار".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.

وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

image description

«صحة أسيوط»: استمرار تلقى الأطقم الطبية الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

بـ 318 مليون جنيه.. إنشاء 67 مدرسة جديدة بقرى أسيوط

image description

حملة نظافة وتشجير للأحياء برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة القمامة بالقنطرة شرق (صور)

الأكثر قراءة

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

رقم ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

أجمل رسائل عيد الحب 2021 للتهنئة بالفلانتين داي happy valentine day

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

اليابان تضع مبادئ توجيهية لتجربة السيارات الطائرة في مارس 2022

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

روائع الأدب وورش قصصية بثقافة أسيوط

مصر المحروسة تطرح رواية «طيران» لــ محمد أ. جمال

انطلاق مبادرة صنايعية مصر بثقافة المنيا

افتتاح المعرض الفردي «تواصل» للفنان أحمد عثمان.. اليوم