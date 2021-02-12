«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من استعادة طبنجة حمادة الفقير، المرخصة، التي تمت سرقتها من قِبل المتهين بعد قتله.وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن المجني عليه رفض طلب خفراء حراسة أرضه بدفع مبلغ مالي لهم، وعندما تشاجروا معه شعر بالخطر فأخرج سلاحه الناري "طبنجة مرخصة"، وأطلق منها عيارين ناريين في الهواء لإرهابهم ما دفع أحدهم لإخراج سلاحه الناري، وضربه طلقة أصابته في الرأس وقتلته في الحال.استولى المتهمون على الطبنجة ملك المجني عليه، وعندما نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليهم أرشدوا عن سلاح الجريمة وطبنجة المجني عليه.وقررت النيابة إرسال 3 بنادق آلية وكمية من الطلقات إلى المعمل الجنائي، لبيان نوعها وأعيرتها ومضاهاتها بالمقذوف في رأس المجني عليه.ونجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر.تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنة- مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع "تحت الإنشاء" بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى علية لإجباره علي الاتفاق معهم لحراسة أرضه، حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعة عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي، إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء، فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم "ثلاثة بنادق آلية- عدد من الطلقات من ذات العيار".بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية ضبطت بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.