التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم الجمعة، التحقيق في توثيق فتاة التيك توك الشهيرة "جنات"، لمحاولة انتحارها بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمصر الجديدة، في فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونجح سائق الفتاة في إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة.وأخطرت المستشفى قسم الشرطة بالواقعة، وبالتحري وجمع المعلومات تبين أن سبب إقدامها على الانتحار وجود مشكلات بينها وبين زوجها رجل أعمال سوري الجنسية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الواقعة على النيابة العامة.