هجوم تركى جديد على الأراضى العراقية

شنت وزارة الدفاع التركية، هجوما جديدا على الأراضى العراقية، ودمرت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، وفقا لما أعلنته وزار الدفاع التركية.وأكدت وزارة الدفاع التركية، القضاء على 33 عنصرا، بينهم قياديان من حزب العمال الكردستاني، عقب مشاركة أكثر من 40 طائرة حربية ومسيرة في الهجوم.وعقب العملية الجوية الواسعة، بدأت المروحيات في نقل عناصر القوات البرية التركية إلى المنطقة، وفقا لقناة العربية.وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أكد في لقائه مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بغداد خلال يناير الماضى، ضرورة تخفيف توترات المنطقة واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.وبحث الرئيس العراقي مع الوزير التركي، أهمية تخفيف التوترات في المنطقة واللجوء إلى الحوار البناء في حسم المسائل العالقة.