الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

توالت أمام النيابة العامة، اتهامات رجال لطبيب الأسنان المعروف إعلاميا بالمتحرش بالرجال، واتهمه 4 رجال بهتك عرضهم بالقوة وملامسة أجزاء حساسة من أجسادهم.قال المجني عليه "ع.أ" أمام النيابة العامة إنه يتهم طبيب الأسنان الشهير "ب.س " بهتك عرضه بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وإمساكه بعضوه الذكري رغمًا عنه.كما قرر المجني عليه "أ.س" أن المتهم هتك عرضه بالتحايل، وذلك بأن أوهمه بقدرته على إلحاقه بأحد فرق كرة القدم الشهيرة، وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن أمسك بعضوه الذكرى رغما عنه.كما قال المجني عليه "ع.ذ " إن المتهم هتك عرضه ولامس أجزاء حساسة من جسده مستخدما الحيلة، وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل "مؤخرته" عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة برفع ملابسه الداخلية كاشفا عن عضوه الذكرى، ثم اتبع ذلك بتحسسه إياه من فوق ملابسه رغما عنه.كما قال المجني عليه "م. ر" إن المتهم ابتزه بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته، وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زي العمل ثم باغته بالإمساك بعضوه الذكرى وحاول مراودته عن نفسه.كانت النيابة العامة قد أحالت طبيب الأسنان المتحرش للمحاكمة، بتهمة هتك عرض رجال بالقوة ومحاولة ممارسة الشذوذ معهم.