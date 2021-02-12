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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كردون أمنى بصالة 4 فى مطار القاهرة لاستقبال بعثة الأهلى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:01 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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شهدت الطرق المؤدية لصالة 4 بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، انتشارًا أمنيًا مكثفًا استعدادًا لوصول بعثة النادي الأهلي، المقرر وصولها في غضون ساعات قليلة، إلى القاهرة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الفريق بالميدالية البرونزية.

وقالت مصادر أمنية إن سلطات مطار القاهرة اتخذت من كل الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة، لإجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.

كما دفعت سلطات مطار القاهرة الدولي، برجال المرور والخدمات المعنية ووضع الحواجز الحديدية بمحيط صالة 4 بمطار القاهرة، تحسبًا لوصول أعداد ضخمة من جماهير النادي الأهلي المقرر تواجدها أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالفريق الأول لكرة القدم عقب حصوله على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية.

يذكر أن النادي الأهلى توج أمس بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على منافسه بالميراس البرازيلى 32 بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

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