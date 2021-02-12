استمرار قواعد التباعد الاجتماعي ببريطانيا لمواجهة «كورونا» حتى الخريف

ذكرت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية اليوم الجمعة، أن قواعد التباعد الاجتماعي في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ستظل سارية حتى فصل الخريف المقبل وفقا لخطط تدرسها الحكومة.وأوضحت الصحيفة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن خارطة الطريق الحكومية لإجراءات الإغلاق والعزل العام تضع تصورا لاستمرار وضع الناس للكمامات والبقاء متباعدين لمسافة لا تقل عن متر لشهور مقبلة.فيما يعتقد العلماء بأنه قد يكون ضروريا مواصلة العمل بهذه القيود حتى نهاية العام الجاري.واضطرت السلطات البريطانية الشهر الماضي، لإعادة تشديد الإجراءات الرامية للحد من انتشار الوباء في أجزاء واسعة من انجلترا، منها العاصمة لندن، في ظل اكتشاف تفشي طفرة جديدة من العدوى في البلاد.