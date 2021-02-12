الحكومة الباكستانية ترفع رواتب الموظفين 25% بعد احتجاجات

رفعت الحكومة الباكستانية رواتب الموظفين الاتحاديين بنسبة 25% بعد احتجاجات عنيفة في إسلام أباد، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون.وقالت وزارة المالية في إشعار إن الموظفين الاتحاديين من الدرجة الأولى إلى التاسعة عشر سيحصلون على زيادة فى رواتبهم اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.وأشارت بلومبرج إلى أن موظفي الحكومة نظموا احتجاجات واشتبكوا مع الشرطة في العاصمة إسلام أباد لمدة 3 أيام للمطالبة بزيادة الأجور، وتم إغلاق الشركات والمكاتب الحكومية.