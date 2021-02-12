رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار بن لادن: الظواهري طلب 100 مليون دولار مقابل عمليات بمصر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:29 ص
أيمن فايد، مستشار
أيمن فايد، مستشار زعيم القاعدة أسامة بن لادن
مروة عنبر
طباعة
عمدت العديد من قادة الإرهاب في العالم وعلى رأسها تنظيم القاعدة على تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من خلال ذراع الإرهاب الداخلي جماعة الإخوان المسلمين، وكشف أيمن فايد، مستشار زعيم القاعدة أسامة بن لادن، أن التعاون بين القاعدة وإيران كان من خلال أيمن الظواهري وقيادات الإخوان في مصر وأفغانستان، وفقا لموقع " العربية نت"

وأضاف مستشار زعيم القاعدة السابق، أن إيران اخترقت المجاهدين في أفغانستان بمنطقة الهزارة من خلال شخص أفغاني شيعي اسمه أصف محسني تموله إيران، وأسس حزب الوحدة وهو كيان سياسي وعسكري في أفغانستان، ومن خلال الظواهري والمقربين له كانت أسرار التنظيم تنقل إلى طهران.

وأوضح فايد أن محمد شوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس الراحل أنور السادات، كان همزة الوصل بين إيران والظواهري، مؤكدا أن قيادات الإخوان في أفغانستان وهم من قيادات الجهاد الأفغاني دخلوا على خط التنسيق بين القاعدة وإيران، حيث أسسوا الجمعية الإسلامية بقيادة الأفغاني الإخواني عبد الرحيم نيازي في العام 1969، وضمت برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار، وكانوا ينفذون تعليمات الإخوان في مصر بضرورة التنسيق مع إيران والأحزاب الشيعية الموالية لطهران في أفغانستان وعدم استهداف أي مناطق في العالم إلا بالتنسيق مع إيران.

وفى السياق، كشف الدكتور جمال المنشاوي، وهو طبيب مصري عمل في علاج المجاهدين الأفغان في أفغانستان وباكستان، وكان صديقا ورفيقا للظواهري وسيد إمام قياديي القاعدة، أن "الظواهري" طلب من إيران 100 مليون دولار مقابل تنفيذ عمليات في مصر، ورفضت طهران ذلك لعدم ثقتها في إمكانيات الظواهري ورفاقه في التنفيذ ليقظة أجهزة الأمن المصرية، فضلا عن ضخامة المبلغ المطلوب.

ولفت "المنشاوي" إلى أن إيران استضافت في العام 2003، قيادات من القاعدة بينهم الظواهري ومعه سيف العدل، وأبو حفص الموريتاني، والمصري محمد شوقي الإسلامبولي، وأبو محمد المصري.

وأوضح "المنشاوي" أنه علم من بعض رفاق أيمن أن عددا من قيادات القاعدة سافروا إلى إيران لتلقي التدريب على المتفجرات، وقدمت إيران لهم ملاذا امنا خلال القصف الأمريكي المتواصل على معاقلهم في جبال تورا بورا، واستخدمتهم فيما بعد كورقة ضغط لمساومة السلطات الأمريكية والحصول على مكاسب سياسية من واشنطن والغرب، مقابل تسليمهم أو إلزامهم بوقف العنف والهجمات ضد المصالح الأمريكية والغربية، وفقا لقناة العربية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض

شقيق الفنان علي حميدة: أخي نطق الشهادتين ورحل

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

بعد تصريحات وزيرة الصحة.. «التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات

الصور

image description

لاسترداد أراضي الدولة.. سحب مزرعة الصالحين للدواجن بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم مدير الطب البيطرى لبلوغه سن المعاش

image description

تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مفاجأة عن امتحانات النقل

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل بدء الدراسة والامتحانات

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة العودة لـ«الأبحاث» لتقييم الطلاب

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

تحديث يومى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 12-2-2021

الصينيون يودعون «عام الفأر» وسط تدابير استثنائية خوفًا من «كورونا»

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 12-2-2021

دراسة: البدانة مسؤولة عن نصف الحالات الجديدة من مرض السكرى

أيام زمان

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

«طلقها بسبب ضغوط الأسرة».. حكاية زواج يوسف شعبان من حفيدة فؤاد الأول

تركت موقع التصوير فجأة.. لماذا لم تكمل مديحة كامل تصوير «بوابة إبليس»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يحرقون السودان
مدحت بشاى
وما أدراك ما الستينات؟
د. محمد عفيفي
الديمقراطية فى القرن الحادى والعشرين
جمال طه
خط مصر الأحمر وخفايا إدارة ليبيا الجديدة
المزيد

الثقافة

مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

الليلة.. حفل سيمفونى لأوركسترا مكتبة الإسكندرية

محمد العزب: الاحتلال العثمانى لم تشغله الحياة الثقافية فى مصر

رشا غانم: الأدب العثمانى هو مصرى فى الأصل