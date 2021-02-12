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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد شبانة: مد لجنة القيد حتى مايو لمنح الفرص للصحف الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:02 ص
محمد شبانة
محمد شبانة
محمد جعفر
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أكد محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، حريص على تكويد الصحف التي تنتهى من الإجراءات القانونية المطلوبة وقامت بتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخطوات التي يجب الانتهاء منها أولًا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة.

وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين أنه تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقى طلبات التقديم للجنة القيد المقبلة تحت التمرين حتى العاشر من مايو، وذلك لأول مرة لمنح مزيد من الوقت للصحف والزملاء الجدد للانضمام الى النقابة بعد اكتمال كل الإجراءات، خاصة أن هناك صحفًا وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج إلى وقت لتوفيق الأوضاع.

وأضاف "شبانة" أنه شخصيًا اتفق مع المجلس على الانضمام للجنة تقييم الصحف الجديدة، ليواصل مع زملائه أعضاء اللجنة العمل للانتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع قريبًا.

وأكد أن التدقيق في الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة، هو ضمان للزملاء الجدد قبل أن تكون إجراءات ملزمة مشيرًا إلى أن المجلس اتفق على إنهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء.

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