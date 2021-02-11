إيبارشية هولندا تطلق سلسلة عظات «كلمة الحياة»

أطلقت إيبارشية هولندا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية سلسلة عظات جديدة بعنوان "كلمة الحياة" عبر القناة الرسمية لها.وتناقش سلسلة العظات تأملات في الكتاب المقدس، وجاءت الحلقة الأولى بعنوان "الفرح"، يأتي ذلك في إطار حرص الإيبارشية على دعم الأقباط روحيًا.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والمعروف باسم "صوم القيامة"، في 8 مارس المقبل، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي مساء يوم سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفيًا بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.