مسيرة لم تنجح وشائعات متواصلة.. أبرز قصص زواج الفنانات والشيوخ

- الشيخ الشعراوي وشادية

- هل تزوج الشيخ محمد حسان من ندى عادل؟

- سما المصري وأنور البلكيمي

- بعيدا عن الشائعات.. معز مسعود يكرر الارتباط

- صباح وأحمد فراج

- مديحة يسري والشيخ إبراهيم سلامة

أثار ارتباط الداعية معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، بالرغم من أن ارتباط داعية بفنانة لم يكن جديدا على ساحة المجتمع المصري، وليس نهاية لتلك المسيرة بالطبع، وإنما لأنه ما بين الفن والمشيخة أو الدعوة هوة عميقة جدا عبرها البعض فيما تظل على تأويلها الأول بالنسبة لكثيرين.البعض يحلو له ان يطلق على الفنانات اللواتي تركن الفن تائبات، وهو الأمر الذي صور للأذهان أن الفن هو معصية بالأساس لذلك كانت تلك العلاقة شائكة للغاية، فبعض الفنانات أعلن عن توبتهن بعد زواجهن من دعاة، وبعض الدعاة فرض على زوجاته شروطا بسبب مكانته في صدور متابعيه كداعية، لذلك لم تنجح أي زيجة من كل هذه الزيجات، وحكم عليها بالفشل الذريع، ولم يدم أيضًا أكثرها لعامين وتم الانفصال، ومما يثبت قناعة أهل الفن أن عملهن معصية، أن بعض الفنانات رحن يترددن على شيوخ من أجل التوبة، ومن هنا راحت الشائعات تسري عن ارتباط زواج فنانات بشيوخ ودعاة.من أضخم الشائعات التي سرت هو ارتباط الشيخ الشعراوي بالفنانة شادية، ولذلك قصة فقد التقت الفنانة بالداعية في مكة وبعد حوار بينهما ورجوعهما إلى مصر، سألت الفنانة عن بيت الداعية وذهبت إليه وتكرر الأمر عدة مرات بصحبة فنانات، فسرت شائعة عن زواجهما، وحين تم سؤال الشيخ عن الشائعة كان رده حكيمًا، وقال" زواجي من شادية شرف لا أدعيه".كما سرت شائعة تقول أن هناك اقترانا تم بين الداعية الشيخ محمد حسان والفنانة ندى عادل، وخرجت ندى لتنفي هذه العلاقة كلية وذكرت انها لا تعرف الشيخ من الأساس، وأنها لم تعرف من الشيوخ إلا الشيخ الشعراوي.في عام 2012 خرجت سما المصري لتقول أنها تزوجت من الداعية السلفي أنور البلكيمي، وقتها كان "البلكيمي" في الواجهة وحديث القنوات، واثار الامر ضجة كبيرة جدًا، ولكن الشيخ من جهته أقسم أنه لم يسمع اسمها من قبل، وفي تصريحات صحفية أبدت سما المصري ندمها على تلك الزيجة وأنها قامت بإتباع الطرق القانونية للانفصال عن الشيخ.وبعيدًا عن هذه الشائعات فقد كان هناك ارتباط علنيا في حالات كثيرة منها توجه معز مسعود لنجمات الفنلم تكن حلا شيحة هي أولى الممثلات التي يرتبط بهن معز مسعود، فقد سبق له أن عرف الفنانة شيري عادل من خلال العمل الفني "السهام المارقة" والذي كان "مسعود" أحد منتجيه، وتم الارتباط بسرعة وسرية، وكان من المتوقع ان ترتدي شيري عادل الحجاب نظرا لزواجها من داعية إسلامي يدعو للحجاب، ولكنها لم تفعل، وإن انخفضت مشاركاتها في الأعمال الدرامية فلم تشارك سوى في الجزء الثاني من السهام المارقة.وعدم مشاركة شيري عادل في أعمال فنية جعل البعض يلاحظ، أن هناك تشددا من قبل مسعود على اختياراتها الفنية، وكان من المتوقع ان ينفصلا وانفصلا بالفعل.أما زواج معز مسعود وحلا شيحة فقد خمن الكثيرون من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي" السوشيال ميديا، أن هناك زواجا قادما لمعز مسعود بحلا شيحة منذ ظهورهما معا في أكثر من مكان، وهو ما أكده الاخيران بالاقتران الذي تم منذ ايام قليلة.تزوجت الفنانة صباح من أحمد فراج المذيع الشهير مقدم البرامج الدينية في ذلك الوقت، والذي كان يقدم البرنامج الشهير"نور على نور".الحكاية بدأت حينما وجه أحمد فراج نقدا حادًا لها عبر برنامجه، فتواصلت معه الفنانة الشهيرة واتخذت قرارا كان فجائيًا وهو أنها قررت أن تشهر إسلامها لكي يمكنها الزواج من "فراج"، وتلا ذلك عاصفة من الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة الشهيرة، وبعد الزواج فرض "فراج" سياجًا حول الفنانة تمثل في عدم ظهورها في الحفلات، ومنع الخمر تمامًا من البيت، ومنع القبلات في الأفلام، وأن تكون ملابسها محتشمة وتم الزواج بشكل عاجل بين لشحرورة وأحمد فراج، ودام لعامين وانتهت بعد ذلك بالطلاق.هو شيخ مشايخ الطريقة الحامدية الشاذلية الصوفية، وبدأت حكاية الزواج حين كانت الفنانة الشهيرة تزور منزل الشيخ في المناسبات الدينية، وذات جلسة طلب منها الشيخ الزواج منها، واستشارت الفنانة الأهل ووافقت، وتم عقد القران في مسجد واحتفلا في الإسكندرية بشهر العسل، وبرغم موافقة الشيخ على عمل مديحة بالفن كما قال في حواراته أنها تقدم رسالة هادفة، لكن مديحة يسري قررت الاعتزال واتجهت لإنتاج البرامج عن المرأة والطفل.وانفصلت مديحة يسري عن الشيخ بعد رجوعه لزوجته الأولى، فطلبت منه الطلاق ولكن ظلت علاقتهما كصداقة بعد الانفصال، وبعد وفاته شاركت الفنانة في تلقي العزاء مع زوجته الأولى.