حريق هائل في عقار بالدقى

شب منذ قليل، حريق بأحد العقارات بحى الدقى، وتقوم قوات الحماية المدنية بالتعامل من الحريق الذى نشب بأحد الشقق فى الدور الخامس من العقار.وتوجه اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، لموقع الحادث، وتم الإخطار اللحظي لعمليات المحافظة والحماية المدنية وشركة الغاز عن حريق في الدور الخامس في العقار رقم 28 ش الدقي ومتابعة جادة حتى وصول رجال الحماية المدنية ويتم الآن التعامل.