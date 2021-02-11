القبض على 3 أشقاء سوريين في ألمانيا والدنمارك

ألقت الشرطة في ألمانيا والدنمارك القبض على ثلاثة أشقاء سوريين للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم إرهابي في أوروبا.وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تم القبض على أحد الأشقاء مطلع الأسبوع الجاري في ولاية هيسن الألمانية، فيما ألقت الشرطة في الدنمارك القبض على شقيقيه الآخرين، وأحدهما يقيم في ديساو-روسلاو شرقي ألمانيا.وأفادت هذه المعلومات بأنه تم العثور على مواد كيماوية هناك (في الدنمارك).ويُعْتَقَد أن هذه الأسرة تقيم في أوروبا منذ عام 2005 على الأقل، وكانت مجلة "دير شبيجل" أول من تحدث عن القبض على هؤلاء الأشخاص.