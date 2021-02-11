كيف صنعت أغنية «لولاكي» نجومية الراحل علي حميدة؟

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض وسيطرت حالة من الحزن وسط أحبابه وأهله والوسط الفني بسبب وفاته التي صدمت الجميع.واستطاع الفنان علي حميدة أن يفرض نفسه على الساحة الفنية بعدما حقق نجاحا كبيرا بأكثر من أغنيه له، التي ثبتت في أذهان جمهوره حتى الآن، فمن منا لم يعرف أغنية "لولاكي" وتعاون خلالها مع الفنان حميد الشاعري الذي قام بتوزيعها عام 1988، التي تعتبر سبب ذيع صيته بالوسط الفني وشهرته التي لازمته حتى وفاته اليوم الموافق 11 من فبراير.وتعتبر "لولاكي" سبب صنع نجومية علي حميدة، حيث تم بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي، واعتبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل، ولكنه اختفى بعد ذلك تدريجيا حتى عاد عام 2000.وأصدر علي حميدة بعد ذلك عدة ألبومات إضافية منها "كوني لي" و"ناديلي" وغيرهما، ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان "لولاكي" نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية، الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان "مولد نجم".