النيابة تتحرى عن اتهام شاب لأمن مستشفى خاص باحتجازه وضربه

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة اتهام شاب لعدد من العاملين بمستشفى خاص بالهرم، باحتجازه، والاعتداء عليه بالضرب، الأمر الذي أدى لإصابته بجروح، نتيجة اعتراضه على سوء معاملتهم لشقيقه المريض، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المستشفى وتفريغها لبيان ملابسات الحادث، واستدعاء المجني عليه لسؤاله حول الحادث، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات.الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من "أ.م"، اتهم فيه عددا من العاملين بمستشفى خاص لعلاج الأمراض النفسية بالهرم، باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب، عقب اعتراضه على سوء معاملتهم لشقيقه المحتجز داخل المستشفى.وأكد في بلاغه أنه توجه وخطيبته يوم الواقعة لزيارة شقيقه الذي يتلقى العلاج بالمستشفى، وفوجئ بتعرض الأخير لسوء معاملة وإهانة، مما دفعه للدخول في نقاش حاد مع العاملين بالمستشفى الأمر الذي تحول لمشادة كلامية بينهما، لرغبته في لقاء مدير المستشفى، ليفاجأ بعدد من العاملين، يحتجزونه ويعتدون عليه بالضرب، بعد تقييده بالحبال، ومن ثم أطلقوا سراحه فتوجه لقسم الشرطة وحرر محضر 7127، لسنة 2021، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.